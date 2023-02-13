Летом в Псковской области закончится модернизация системы оповещения

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Модернизацию системы оповещения в Псковской области завершат летом 2023 года. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» сообщил исполняющий обязанности начальника регионального управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов.

Он подчеркнул, что система с помощью звуковых сигналов будет оповещать население о чрезвычайных ситуациях, а также о воздушной тревоге.

«Нынешняя система работает с 1987 года и морально и технически устарела, к тому же населенные пункты увеличились, поэтому часть населения осталась без оповещения. С 2021 года идет ее модернизация. В итоге будет установлено более 200 новых точек оповещения теперь не только сиреной, но и голосом. Из аналоговой система станет цифровой. Проект охватывает все районы. Летом её модернизация будет завершена», — поделился Виталий Рахманов.