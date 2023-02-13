В Псковской области открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения жителей Сирии

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Ресурсный центр поддержки добровольчества в Псковской области открывает сбор гуманитарной помощи для жителей Сирии, пострадавших от разрушительного землетрясения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре.

В список необходимых вещей вошли:

— Постельные принадлежности; — Одеяла;

— Зимняя одежда и обувь;

— Продукты питания;

— Гигиенические наборы;

— Подгузники детские и взрослые;

— Пеленки одноразовые;

—Детское питание;

— Хирургические нитки различных размеров;

— Перевязочные материалы (бинты различных размеров, компрессионные повязки различных размеров);

— Стерильные хирургические перчатки.

С подробной информацией можно ознакомится по телефону: +7 (931)901-00-82. Для удобства Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области и Центр управления регионом Псковской области разработали интерактивную карту, где можно узнать адрес официального пункта приёма помощи, его режим работы и контактную информацию. Для этого достаточно лишь кликнуть на иконку нужного района.