В Псковской области открыт сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения жителей Сирии

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Ресурсный центр поддержки добровольчества в Псковской области открывает сбор гуманитарной помощи для жителей Сирии, пострадавших от разрушительного землетрясения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Ресурсном центре.
В список необходимых вещей вошли:
— Постельные принадлежности; — Одеяла;
— Зимняя одежда и обувь;
— Продукты питания;
— Гигиенические наборы;
— Подгузники детские и взрослые;
— Пеленки одноразовые;
—Детское питание;
— Хирургические нитки различных размеров;
— Перевязочные материалы (бинты различных размеров, компрессионные повязки различных размеров);
— Стерильные хирургические перчатки.
С подробной информацией можно ознакомится по телефону: +7 (931)901-00-82. Для удобства Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области и Центр управления регионом Псковской области разработали интерактивную карту, где можно узнать адрес официального пункта приёма помощи, его режим работы и контактную информацию. Для этого достаточно лишь кликнуть на иконку нужного района.