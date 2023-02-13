Министр просвещения РФ Сергей Кравцов вручил награды псковским педагогам

Министр просвещения России Сергей Кравцов вручил награды педагогам Псковской области

Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Псковскую область с рабочим визитом. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Псковской области.

В Псково-Печерском монастыре Сергей Кравцов вручил псковским педагогам ведомственные награды. Почётные грамоты Министерства просвещения получили учителя более чем с 20-летним стажем работы в школе.

В число награжденных вошли:

— Оксана Сухарева, замдиректора по учебно-воспитательной работе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения;

— Тамара Жуковская, учитель географии Серёдкинской средней общеобразовательной школы;

— Алексей Афанасьев, учитель информатики, замдиректора по информатизации Писковской средней общеобразовательной школы.

«Поздравляю вас с Годом педагога и наставника! Этот год посвящён учителям, людям, которые связали свою жизнь с самой главной профессией на земле. От учителя зависит будущее нашей страны, потому что именно в юном возрасте закладывается мировоззрение. В вашем лице мы бы хотели поблагодарить всех педагогов Псковской области за самоотверженный труд», — подытожил Сергей Кравцов.