Почти 20 базовых станций запустят в Псковской области до конца 2023 года

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Исполняющий обязанности начальника Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов сообщил об увеличении числа базовых станции. Об этом он рассказал в эфире «Псковского телеграма Online».

По словам спикера, в регионе установлено почти две тысячи базовых станций, они обеспечивают жителей области мобильной связью и интернетом. «С учетом количества населения это хороший показатель. В прошлом году базовые станции запускались и за счет федеральных, и за счет региональных средств», — подчеркнул Виталий Рахманов.

Кроме того, он акцентировал внимание, что в 2023 году планируется запуск пяти станций, две из них уже работают, еще три в регионе появятся до конца марта. «Плюс ещё 16 станций запустим в течение года. В среднем базовая станция обеспечивает интернетом людей в диапазоне до 4,5 км, связью - до 7 км», — заявил гость студии.