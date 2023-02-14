В Псковской области стартовала акция «Всё для победы»

В Псковской области стартовала акция к 23 февраля

Старт акции «Всё для победы» в Псковской области начался ещё вчера, 13 февраля. Об этом в эфире программы «Псковский телеграм Online» заявил руководитель исполкома Народного фронта в Псковской области Виктор Остренко.

«Акция приурочена ко Дню защитника Отечества. Собираем для отправки квадрокоптеры, приборы ночного видения, автомобили повышенной проходимости, мобильные бани, теплые сапоги», — пояснил Виктор Остренко.

Он также отметил, что псковичи могут перевести любую сумму для помощи военным и мобилизованным. Спикер акцентировал внимание на том, что средства нужны непосредственно для закупки дорогостоящего оборудования, о котором он упоминал выше.

«Ребятам нужна и важна любая наша поддержка. Им важно чувствовать, что за ними есть тыл, что их поддерживают», — отметил Виктор Остренко.