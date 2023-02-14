Псковским музыкальным педагогам устроили конкурс с денежными призами

Конкурс для педагогов музыки стартовал в Псковской области

В Псковской области начался конкурс педагогического мастерства «Музыкальная Псковщина», который посвящён истории музыкальной культуры и традициям региона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном комитете по образованию.

Мероприятие проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова и при поддержке правительства региона. Организаторами конкурса выступают комитет по образованию и областной институт повышения квалификации работников образования.

Заявки на участие в конкурсе музыкальные педагоги общеобразовательных организаций и общеобразовательные организации Псковской области могут подать до 1 марта. Организаторы отмечают, что победителей и призеров ждут денежные призы.

Все интересующие вопросы по организации конкурса можно задать старшему методисту Антонине Петровой по почте:aapetrovapezps@yandex.ru.