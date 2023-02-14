15 и 16 февраля на улице Ижорского батальона в Пскове перекроют проезд

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15 и 16 февраля один из проездов по улице Ижорского батальона в Пскове перекроют движение автотранспорта. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации.

Так, 15 февраля с 8:30 до 18:00 одна полоса проезжей части проезда в районе дома № 41 по улице Ижорского батальона в Пскове будет закрыта (при движении от здания № 41а в сторону дома № 9 по улице Загородной). А 16 февраля с 8:30 до 18:00 движение будет ограничено в обратном направлении в районе дома № 41 по улице Ижорского батальона (при движении от дома № 9 по улице Загородной в сторону здания № 41а по улице Ижорского батальона).

Администрация Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть полученную информацию при планировании маршрута. Также, водителям рекомендуют внимательнее следить за требованиями установленных дорожных знаков и тщательнее выбрать пути объезда.