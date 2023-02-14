Днем 14 февраля в Пскове ожидается до +3 градусов тепла

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Сегодня, 14 февраля, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами возможна гололедица. Ветер днем ожидается северных направлений умеренный, ночью — переменный слабый. Средняя температура днем будет колебаться в пределах от 0 до +4 градусов, ночью будет варьироваться от -3 до -8 градусов.

В Пскове температура днем составит +1...+3 градусов выше нуля, ночью похолодает до -5...-7 градусов. В Великих Луках температура днем достигнет отметки +3 градуса, ночью столбик термометра опустится до -5...-7 градусов.