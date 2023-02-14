Циклон принесёт похолодание в Псковскую область к концу недели

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Примерно с 17 февраля в Псковской области будет господствовать циклон, который принесёт осадки в виде снега, усиление ветра и небольшое похолодание. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«В конце недели мы ожидаем снег, подойдёт очередной циклон. Он принесёт не только снег, но и минусовые температуры днём и ночью. Немного усилится ветер, но мы не ожидаем, что он достигнет неблагоприятных значений. Будет уже такая зимне-весенняя погода», — пояснила синоптик.

Тала Нещадимова уточнила, что в первой половине недели погода будет «достаточно комфортной для этого времени года». «Мы ожидаем погоду преимущественно без осадков, ночные температуры в пределах 0...-5 и -4...-9 градусов в зависимости от облачности: чем больше облачность, тем выше температура, а при прояснениях будет до -9. Дневные температуры слабоположительные или слабоотрицательные, близкие к нулю», — заключила Тала Нещадимова.