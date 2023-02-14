Капремонт филиала Усвятского центра культуры проведут в 2023 году

Один из эскизов в проекте капремонта филиала Усвятского центра культуры

Капитальный ремонт филиала Усвятского районного центра культуры в деревне Церковище проведут в этом году в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Об этом в своём Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«С главой Усвятского района Дмитрием Петровым мы прорабатывали вопрос участия в нацпроекте "Культура". По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова были выполнены проектные работы, и сегодня я с радостью делюсь с вами эскизами», — отметила Ольга Тимофеева.

По словам специалиста, планируется провести ремонт фасада здания, кровли, инженерных систем, а также помещений. Декоративные наличники после очистки поверхности и окраски планируют вернуть на прежнее место.

Ольга Тимофеева отметила, что ежегодно в филиале районного центра культуры проходит более 80 мероприятий, кроме того, здесь работают четыре клубных формирования. Также в здании филиала расположен библиотечный отдел, оформлен уголок крестьянского быта, открыт детский клуб «Умелые руки».

«Уверена, после капремонта жители и гости волости будут с радостью посещать всевозможные мероприятия в современно оборудованном актовом зале и проводить свободное время в уютной библиотеке», — заключила председатель комитета.