Мужчина жестоко расправился со слепой собакой на глазах у хозяйки в Пскове

Фото представлено хозяйкой собаки

В Пскове мужчина до смерти избил собаку, а затем угрожал ее хозяйке. Происшествие произошло на Рижском проспекте. Об этом сообщила корреспонденту ПАИ дочь потерпевшей.

По словам псковички, её мать вместе с собакой подходила к своему дому на Рижском проспекте, дом 69а, тогда из подъезда вышел мужчина. Проходя мимо, он «пнул мопса». «Дело в том, что собака с малых лет слепая была, никакой угрозы она не несла. Мужчина вышел из подъезда и без слов пнул собаку, что та отлетела. После этого он снова подошёл к мопсу и пнул его лежащего ещё один раз. Мать заплакала и спросила его "за что?". Мужчина перевёл свое внимание на неё, подошёл и замахнулся кулаком с ключами. Она увернулась, поскользнувшись», — рассказала собеседница ПАИ.

В тот момент возле дома находились двое подростков, которые пригрозили обидчику вызвать полицию. После этого, мужчина ушёл, продолжила горожанка. На данный момент пострадавшая сторона разыскивает подростков, которые стали свидетелями преступления, для дачи показаний в полиции. Мопс после нанесённых ударов умер, заключила дочь потерпевшей.