В Печорах создают новейшие площадки для сбора ТКО

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Новые для региона крытые конструкции для мусорных баков появятся в городе Печоры. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на пресс-службу филиала ООО «Экопром».

Отмечается, что новые модули для сбора ТКО имеют опрятный вид, мусор не разлетается и не растаскивается животными, исключен неприятный запах и попадание осадков, а двери для вывоза контейнеров будут закрываться единым электронным ключом, который будет находиться у оператора.«Это обезопасит контейнеры от вандалов, дождя, предотвратит разлетание мусора от ветра и просто украсит городские улицы», — заявили в компании.

Напомним, работа по благоустройству площадок проведена в рамках подготовки к масштабному празднованию 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и города Печоры.