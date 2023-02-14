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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:17

Псковский волонтёр Милана Илларионова поучаствует во всероссийской конференции по поддержке Донбасса

Источник:kp.ru
Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области

Фото: Ресурсный центр добровольчества Псковской области

19 февраля пройдёт конференция волонтёров и добровольцев под названием «Освобождение Донбасса. Все для победы. 1943-2023». Об этом сообщили в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

На мероприятии поднимут важные темы, обсудят возможности поддержки населения новых территорий и участников спецоперации. Участниками конференции станут представители гуманитарных миссий со всей России.

Волонтёр из Пскова Милана Илларионова также примет участие в мероприятии. Девушка поделилась, как и чем могут помочь жители региона населению освобождённых территорий. Онлайн-трансляция конференции будет доступна в группе Российского военно-исторического общества.