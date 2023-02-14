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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:35

21-летнего парня в светлой кепке разыскивают в Псковской области

Источник:kp.ru
В Пскове разыскивают молодого парня 2001-го года рождения

В Пскове разыскивают молодого парня 2001-го года рождения

В Пскове ищут Семёнова Егора, 2001-го года рождения. С 11 декабря прошлого года о его местоположении ничего не известно. Пост с призывом найти молодого человека появился в сообществе «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы Егора: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. Был одет в черную куртку, синие джинсы, светло-голубую бейсболку и темно-синие кроссовки.

Просьба, всех располагающих какой-либо информацией, сообщить по телефону горячей линии: 8(800) 700-54-52 или 112.