Псковичей приглашают в музей-усадьбу народа сето на Королевскую Масленицу

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С 20 по 26 февраля псковичей и гостей региона приглашают в Музей-усадьбу народа сето в деревне Сигово. Об этом сообщили в пресс-службе музей-заповедника «Изборск».

На празднике гостеприимные хозяйки расскажут посетителям музея о традициях празднования Масленицы у сето. Также, каждый день в усадьбе будут проходить мастер-классы по изготовлению куклы и по приготовлению сетоских блинов. Гости смогут разучить элементы сетоского танца и попробовать традиционные угощения.

А 23 февраля посетителям обещают провести мастер-класс по приготовлению национальных пышных оладий. На 26 февраля запланировано выступление музейного этнографического ансамбля «Каарахельбе».

Стоимость посещения можно на сайте музея-заповедника «Изборск». Записаться на мероприятие можно по телефону: 8 911 385 34 61, Отметим также, что оплата доступна по «Пушкинской карте».