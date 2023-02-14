В Великих Луках камеры фиксируют непристегнутых водителей

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В Великих Луках на нескольких улицах города появились камеры, которые фиксируют непристегнутых водителей. Об этом сообщает портал «Luki-News».

В нескольких группах, посвященных жизни города, стали публиковать записи о том, что великолучане получают штрафы за непристегнутый ремень. По словам пользователей, данное нарушение фиксируют камеры, установленные на улице Дьяконова, 1В и на проспекте Октябрьский, дом 138А.

По данному нововведения мнения жителей разделились. Одни считают, что камеры фиксируют только нарушение скоростного режима: «А камера выборочно машины стреляет? Ездим под ней без ремня, ничего не приходило. Ни с Калинина ни с Октябрьского». А вот другие, напротив, сообщают, что уже получили штраф за непристегнутый ремень.

Напомним, штраф за непристегнутый ремень составляет 1000 рублей, однако при оплате через Госуслуги в течение 20 дней нарушитель сможет воспользоваться скидкой в 50%.