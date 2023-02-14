Псковичи могут повысить свою грамотность в области ЖКХ

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С 14 февраля по 14 апреля у жителей Псковской области есть возможность принять участие в акции «Диктант ЖКХ». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

На портале «Школа ЖКХ» псковичи могут пройти онлайн-тестирование. Также, во всех субъектах России пройдут и очные диктанты. Любой желающий может поучаствовать в акции и ответить на 30 вопросов по предоставлению услуг ЖКХ, управлению многоквартирным домом, защите прав потребителей в этой сфере.

Организатором акции является партия «Единая Россия» в рамках проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя». По результатам тестирования сформируется «Рейтинг грамотности регионов в сфере ЖКХ».