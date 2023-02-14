Псковская область получит около 240 миллионов рублей на развитие туристической сферы

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Псковская область получит почти 240 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие туристической сферы. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу более 130 миллионов рублей пойдёт на реализацию проекта по созданию туристского кода центра города Пскова. Планируется создать специальные фотозоны и пешеходные маршруты. Кроме того, в Пскове будет организована смотровая площадка, а центр города планируют оснастить малыми архитектурными формами и арт-объектами.

Помимо вышеперечисленных проектов, будет устроено ярмарочное пространство с праздничным освещением и проведён ряд других мероприятия в области туризма.

Порядка 106 миллионов рублей пойдет на грантовую поддержку бизнеса, который направлен на развитие туристической среды в регионе. Средства будут распределяться на конкурсной основе для реализации общественных инициатив, в частности по обустройству туристических маршрутов и зон отдыха.