Сотрудников псковского аэропорта чествовали по случаю юбилея гражданской авиации

Сотрудников аэропорта Пскова чествовали в честь юбилея гражданской авиации

Торжественное мероприятие по случаю 100-летия российской гражданской авиации состоялось в Пскове. Об этом сообщил исполненяющий обязанности председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, в этот год коллектив псковского аэропорта «Княгиня Ольга» удостоился почетной грамоты губернатора Псковской области «За достигнутые высокие результаты в развитии аэропорта, динамичное увеличение авиаперевозок, за многолетнее сотрудничество и в связи с празднованием 100-летия гражданской авиации России». От имени главы региона Михаила Ведерникова и правительства области сотрудников аэропорта с праздником поздравила вице-губернатор Нинель Салагаева. С приветственным словом к участникам мероприятия также обратился гендиректор авиакомпании «Азимут» Павел Екжанов.

Затем Станислав Стармолотов вручил почетные грамоты и благодарности госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области специалистам аэропорта и территориального филиала «Госкорпорации по ОрВД».

«Еще раз поздравляю сотрудников псковского международного аэропорта "Княгиня Ольга", коллективы авиакомпаний, диспетчерских и технических служб и ветеранов авиационной отрасли с профессиональным праздником! Благодарю вас за ваш самоотверженный и нелегкий труд. Желаю удачных рейсов, адекватных пассажиров и успешного выполнения профессиональных задач», — заключил руководитель профильного комитета.