Без осадков и до +2 градусов ожидается в Пскове 15 февраля

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Сегодня, 15 февраля, в Псковской области ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. Об этом сообщил губернатор Псковский гидрометцентр.

На дорогах местами может быть гололедица. Ветер будет дуть западных направлений умеренный. Средняя дневная тмпература составит: от -2 до +3 градусов, ночью будет колебаться от -2 до -7 ниже нуля.

В Пскове температура днем может подняться до +2, ночью похолодает до -2...-4 градусов. В Великих Луках дневная температура также достигнет отметки +2 градуса, ночью ожидается понижение до -3...-5 градусов.