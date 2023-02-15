Уровень заболеваемости коронавирусом в Псковской области вырос на 36%

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с председателем комитета по здравоохранению региона Мариной Гаращенко. Об этом сообщает глава региона в своём Telegram-канале.

На повестке дня были вопросы касательно эпидситуации, а также обеспечение людей льготными лекарствами и реализации профильного нацпроекта. «Ситуация с ковидом штатная, хотя на прошлой неделе отмечен рост заболеваемости на 36 % (до 202 новых случаев). Держим на контроле, дополнительных мер не требуется», — подчеркнул Михаил Ведерников.

А вот распространение гриппа и ОРВИ, напротив, снижается. Однако среди детей до 14 лет сохраняется высокий уровень заболеваемости, поэтому в регионе закрыто 33 класса и две группы в детсадах.

Отметим, что Псковская область выделила 940 миллионов рублей на приобретение льготных лекарств, это на 14,3 миллиона больше, чем в 2022 году. Комитет по здравоохранению ведёт планомерную работу в этом направлении. Так, например, за год количество отсроченных льготных рецептов уменьшилось в два раза.

Кроме того, в текущем году продолжится модернизация первичного звена здравоохранения: запланирован капремонт 16 объектов, приобретение 40 автомобилей, закупка более 4 тысяс единиц медоборудования.