Псковские приставы ответят на вопросы граждан по горячей линии

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области организуют горячую линию для граждан и представителей организаций. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь псковичи смогут задать все интересующие вопросы, входящие в компетенцию ведомства. Отметим, что горячая линия будет работать 15 февраля с 10:00 до 13:00. Граждане смогут задать вопросы о ходе исполнительного производства.

Кроме того, можно получить консультацию о способах оплаты и работе электронных сервисов ФССП России, а также о том, как оплатить задолженность или избавиться от часто приходящих писем мошенников. Телефон линии: 8 (8112) 69-90-98.