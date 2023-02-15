Псковскую область за 2022 год посетили более двух миллионов туристов

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Более двух миллионов отдыхающих приехали в Псковскую область в прошлом году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, в прошлом году был побит допандемийный рекорды: регион принял 450 тысяч гостей. Псковская область также вошла в топ-5 самых гостеприимных и в топ-10 самых популярных направлений. Отметим, что самыми популярными точками у туристов являются Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы.

По словам экспертов, одним из перспективных направлений является Гдовский район, где гостей могут привлечь Чудское озеро и новый мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной».