15 февраля приостановлено движение на участке улицы Советской Армии в Пскове

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Участок улицы Советской армии в Пскове перекроют для движения автотранспорта сегодня, 15 февраля. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения будут связаны с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях хозбытовой канализации. Движение будет приостановлено с 9:00 до 17:00 по одной полосе проезжей части улицы Советской Армии, в районе дома № 2 (при движении от улицы Вокзальной в сторону улицы 1-ая Поселочная).

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. Также, водителям необходимо внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.