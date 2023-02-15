Экс-гендиректор «Псковавиа» обвиняется в присвоении средств компании

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Экс-гендиректор «Псковавиа» признан виновным в присвоении средств компании. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Управлении ФСБ России по Псковской области.

Экс-гендиректор, используя свое служебное положение, давал распоряжения о включении его в приказы о начислении нерегламентированных ежемесячных премий и надбавок. Псковский городской суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере) и приговорен к штрафу в размере 400 тысяч рублей.

Кром того, в пользу ОАО «Псковавиа» взыскан причиненный преступлениями ущерб. Приговор вступил в законную силу.