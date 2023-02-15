Второй тур голосования псковской премии «Народное признание - 2022» завершен

.

Второй тур голосования за соискателей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» завершился на сайте ПАИ.

Напомним, в этом сезоне был установлен новый рекорд по числу поступивших заявок: в оргкомитет из поступило более 200. Церемония вручения общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» состоится 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Отмечается, что награда будет вручена уже в 13-й раз. Победителей назовут в 12 номинациях: «Бизнесмен года», «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Защита», «Поступок», «Рекорд», «Событие» и «Экомышление». Их определят путём сложения народных голосов и баллов жюри.

Напомним, жюри «Народного признания» возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также в его состав входят 13 экспертов, среди которых не только региональные, но и федеральные представители. Голос каждого из них принесёт номинанту 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во время второго тура.