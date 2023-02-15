Великолукские врачи извлекли монету из дыхательных путей ребенка

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Проглотившего монету ребёнка спасли врачи Великолукской межрайонной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

«Совсем недавно в приёмное отделение ГБУЗ "Великолукская межрайонная больница" поступил мальчик полутора лет с крупной монетой, застрявшей в верхних дыхательных путях» —рассказали в больнице.

Ребёнка незамедлительно госпитализировали в детское хирургическое отделение. Монету удалось вытащить, после чего малыш был отпущен домой в удовлетворительном состоянии. Специалисты отметили, что если ребенок проглотил какой-то предмет, нужно немедленно вызвать скорую медицинскую помощь. При попадании инородного тела в дыхательные пути категорически нельзя принимать горизонтальное положение, так как есть риск, что он перейдёт в трахею.

Также, при проглатывании предмета категорически нельзя пить и есть и доставать инородные тела руками и подручными предметами. «Вообще в 80% случаев проглоченный предмет выходит сам. Но не следует ждать этого, а нужно обращаться к врачам. Чаще всего мы прибегаем к эндоскопии. После того как проглотивший что-то маленький пациент поступает к нам, мы ждём, когда его желудок освободится от пищи, делаем ФГДС», — уточнили медработники.

Если же в желудке обнаруживают инородное тело, врач-эндоскопист извлекает его специальным инструментом через пищевод. «Хирургические операции с рассечением тканей желудка или кишечника делаем в крайнем случае. Хуже когда дети не говорят, что что-то проглотили, а родители попросту не заметили», — заключили медики.