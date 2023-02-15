В Псково-Печерском монастыре планируют установить пандусы

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В ходе реставрации будут специально оборудованы пандусами для маломобильных граждан входные группы в некоторые церкви Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове и в Псковской области».

Авторы проектов реставрации и благоустройства учли потребности людей с ограниченными возможностями, а также пожилых людей и инвалидов. Пандусы появятся на входах в Лазаревскую церковь и Успенский собор.

Кроме того, предполагается, что после реставрации Успенского собора будет открыт древний, первоначальный вход в храм. Он находится правее от современного входа и на данный момент закрыт воротами. Как раз древний вход после реставрации и оборудуют специальными приспособлениями для маломобильных групп прихожан и паломников.