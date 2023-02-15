Псковичам предлагают посетить романтическую экскурсию в музее

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Сотрудники Псковского музея-заповедника разработали романтическую экскурсию «Он, она и Псков», её дебют состоялся в рамках музейной акции «Влюбленные в искусство». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

«Начало маршрута – в музее Спегальского, который фактически стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия и его второй половины Ольги Аршакуни. Далее экскурсия проходит по улицам древнего города Пскова, соединившего судьбы самых разных людей», – поделились в музее.

Специалисты отметили, что никогда не касались сюжетов, связанных с личностью людей. Основной акцент всегда делался на историю, однако эту историю все равно творили люди. «И между этими людьми существовали и личные отношения. И именно связям людей с Псковом, их историям любви в разные периоды времени и посвящена эта экскурсия», – поделилась начальник методического отдела Светлана Хащенко. На мероприятии посетители смогут узнать историю любви Александра Пушкина, Иосифа Бродского, князя Игоря и княгини Ольги, а также князя Довмонта.

Также, с марта этого года в Псковском музее-заповеднике планируется сделать экскурсию «Он, она и Псков» постоянной. Это позволит не только псковичам, но и гостям города прикоснуться к красивым историям любви.