Выставка «Донбасс.Герои» откроется 17 февраля в Изборском музее-заповеднике

Фото: музей-заповедник «Изборск»

Выставка «Донбасс. Герои» посвящена выдающимся личностям Донбасса, защитникам Отечества, проявившим невероятное мужество и самоотверженность в борьбе за свободу. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Начиная с 2014 года художники совершали творческие поездки в Донецк, Луганск, Дебальцево, посёлки Изварино, Логвиново. Там, Алексей Крюков и Максим Фаюстов стали свидетелями исторических событий, общались с мирными жителями и даже писали с них этюды. Планируется, что на выставке будет представлена не только живопись. Дополнениями к художественным произведениям станут стихотворения русских классиков.

Отметим, что выставка «Донбасс.Герои» будет работать до 31 марта по адресу: Изборск, улица Печорская, дом 39 (дом купца Белянина).