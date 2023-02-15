Псковичам сообщили об изменении дня выплат пособий по уходу за ребёнком

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В Псковской области изменился день выплаты пособий по уходу за ребенком работающим гражданам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном отделении Соцфонда РФ.

Региональная дата выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам с 9 числа каждого месяца переносится на 8-е число. «Начиная с марта текущего года работающие псковские мамочки станут получать ежемесячную выплату в единый общероссийский день выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам - восьмого числа каждого месяца», — заявила управляющая ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Она также отметила, что в марте в связи с праздничным днем 8-го числа, выплата переносится на 7 марта. Кроме того, выплату, выпадающую на 8 мая, псковские родители тоже получат заранее.«Далее выплаты будут осуществляться по графику – 8 апреля – за март, 8 июня – за май и так далее», — отметила Наталья Мельникова.

Если дата выплаты будет приходиться на выходной, то средства будут перечислены также в предшествующий рабочий день. Если в качестве реквизитов для выплаты пособия получатель указал номер карты «Мир», то зачисление денежных средств на карту произойдет в день его перечисления отделением, то есть 8-го числа. Однако, если же выплата пособия производится по номеру расчетного счета, к которому привязана карта «Мир», то средства будут зачислены банком в течение следующего рабочего дня.

Выплата, назначенная родителям впервые, придёт в течение 10 рабочих дней с даты получения ОСФР по Псковской области сведений от работодателя, а все остальные выплаты будут осуществляться по графику: 8 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.