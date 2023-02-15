В псковских школах на карантин по ОРВИ закрыты 33 класса

.

33 класса в 15 школах Псковской области ушли на каратин из-за высокой заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. Также на карантин отправлено дошкольное отделение Новосельской средней школы и две группы в двух детсадах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области с 6 по 12 февраля уменьшилась на 9,3 %, всего зафиксировано 5498 случаев заражения. Специалисты отмечают, что недельные эпидпороги не превышены. Большинство среди заболевших составляют дети до 14 лет (56,7 %).

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в пяти муниципальных образованиях: Струго-Красненском, Себежском, Невельском, Дновском районах, а также в Пскове и Великих Луках. Отмечается, что в областном центре заболеваемость ОРВИ и гриппом, по сравнению с предыдущей неделей, увеличилась на 4,7 %. Зарегистрировано 2630 случаев, это выше недельного порогового уровня на 46,5 %. Превышение эпидпорога в Пскове зафиксировано у взрослых на 75,6 %.

По итогам лабораторных исследований в рамках мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа. Их доля в структуре респираторных инфекций составляет 77,3 %. По-прежнему самым распространенным штаммом гриппа являлся грипп В(81,6 %). Вирус гриппа А(H1N1)pdm2009 составил 11 %, грипп А несубтипированный – 7,3 %. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии на прошедшей неделе выявлены РС-вирусы (9,2 %), риновирусы (4,9 %), аденовирусы (2,8 %), сезонные коронавирусы (2,8 %), вирусы парагриппа (1,4 %), метапневмовирусы (1,4 %). Отметим, что пациентов с симптомами ОРВИ, которые нуждаются в стационарном лечении, увеличилось за неделю на 39,7 % (81 человек).