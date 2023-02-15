В Псковской клинической больнице мужчине спасли ногу от ампутации

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57-летний пациент восемь месяцев страдал от сильных болей в икроножной мышце левой ноги. В другом регионе мужчине предложили ампутировать ногу, однако псковские врачи нашли иное решение. Об этом сообщает ПАИ.

Изначально пациенту установили диагноз: закупорка артерии на уровне нижней трети бедра. В другом регионе удалять тромб отказались, однако предложили пациенту ампутацию. Мужчина хотел сохранить ногу, поэтому обратился за медицинской помощью к специалистам Псковской областной клинической больницы. После всестороннего исследования псковские сосудистые-хирурги решили провести сложную операцию.

Специалисты удалили многочисленные тромботические массы из артерии голени и атеросклеротические бляшки из бедрено-подколенного сегмента. Операция длилась более трех часов, после чего кровоток в ноге был полностью восстановлен. «Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, планируется выписка», — отметили в медорганизации.