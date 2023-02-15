Выращивать камелию на своем участке учат псковичей агрономы

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Специалисты рассказали псковичам, как ухаживать за камелией на дачном участке. Об этом сообщили в ФГБУ «Россельхозцентр» по Псковской области.

«Она любит полутень, повышенную влажность, водопроницаемую, влажную и подкисленную почву. Кустарник лучше сажать рядом с забором, стеной или высокими растениями, которые защитят его от сухого ветра и яркого солнца», — поделились эксперты. Прекрасно приживется растение в условиях мягкого климата, который создается искусственно.

Напомним, что Камелия - вечнозеленое растение семейства Чайные нередко используют в декоративном садоводстве, хотя наиболее известный вид (камелию китайскую) выращивают ради сырья (листьев) для приготовления чая. «Если хочется вырастить на своем участке экзотику, нужно озаботиться выбором такого сорта, который будет ближе всего к тем условиям, которые вы сможете для него поддерживать», — подчернули псковские агрономы.