Глава Пскова оценил темпы строительства дома для расселения аварийного жилья

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

С опережением графика на два месяца идет строительство многоквартирного дома для расселения ветхого и аварийного жилья. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Строительство здания на 198 квартир идёт на пересечении улиц Инженерной и Юности в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». «Строительная готовность составляет 45%. Каркас 10-этажного дома полностью готов. Завершено устройство систем холодного и горячего водоснабжения, дренажа и канализации. Идёт монтаж окон и квартирных перегородок», — отметил Борис Елкин. Кроме того, подрядчик занимается установкой вентиляции и отопления.

«Темп взят хороший. Поручил не сбавлять его, чтобы осенью завершить все работы и вручить псковичам долгожданные ключи. Все квартиры сдаются с полной отделкой и сантехникой. Строительство позволит расселить более 50 псковских домов, признанных непригодными для жилья до 2017 года», — отметил глава города.