Устройство подземных переходов в Великих Луках полностью завершат в феврале

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Работы по устройству подземных переходов на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках запланированы на февраль. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

«На февраль планируется окончание работ по подземным переходам для великолучан», - сказал он. По словам Станислава Стармолотова, уже к Новому году готовность объекта составляла 99 %, однако возникли определённые технические недоработки. Например, не были предусмотрены перила для спуска под землю и не проведены мероприятия по противоскольжению.

Ключевой проблемой, по словам гостя студии, стало отсутствие лифтов для маломобильных групп населения. Однако, все недочёты были учтены и, по словам заказчика, работы завершат в феврале этого года.