Учения по розыску беглых преступников прошли в Псковской области

Учения по розыску сбежавших преступников состоялись в Псковской области

Работа по совершенствованию подготовки сил и средств к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств продолжается в УФСИН России по Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятий с личным составом подведомственных учреждений были проведены тактико-строевые занятия по действиям дежурной смены, караула, группировки сил и средств в первоочередных мероприятиях при розыске и задержании осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, совершивших побег из-под охраны.

Было задействовано более 250 сотрудников подразделений УИС области, представителей отдела спецназначения «Зубр». В ходе мероприятий отрабатывались действия личного состава при несении службы в составе группы преследования, поисковой группы, разыскного поста, засады, заслона и других.

По итогам проведения тактико-строевых занятий участники закрепили теоретические знания, а также получили дополнительные навыки практических действий в условиях чрезвычайных обстоятельств. Особое внимание акцентировалось на индивидуальной подготовке и слаженности действий разыскных нарядов. Как отметили в управлении, результаты тактико-строевого занятия признали удовлетворительными.