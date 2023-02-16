Мокрый снег с дождём прогнозируют в Псковской области 16 февраля

.

Сегодня, 16 февраля, в Псковской области ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Днем местами, ночью в большинстве районов ожидаются небольшие осадки: днем в виде мокрого снега с дождем, ночью в виде снега, в отдельных районах с мокрым снегом. На дорогах местами возможна гололедица.

Ветер будет дуть южных направлений умеренный. Средняя температура днем будет колебаться в пределах от -1 до +2 градусов, ночью — от 0 до -5 градусов.

В Пскове также ожидаются небольшие осадки. Температура днем составит от 0 до +2 градусов, ночью столбик термометра опустится до -2 градусов.В Великих Луках синоптики прогнозируют отсутствие осадков днем, а вот ночью ожидаются небольшие осадки. Температура днем составит от 0 до -1 градусов, ночью будет колебаться от -3 до -5 ниже нуля.