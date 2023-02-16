Псковскую область накрыл туман видимостью менее 500 метров

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Туман с видимостью менее 500 метров опустился на Псковскую область. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Госавтоинспекция призывает водителей быть крайне внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут обратиться в подразделения Госавтоинспекции, которое работает круглосуточно.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили, что во время тумана, следует использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана либо снегопада необходимо максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.