Около 10 миллионов яиц провезли в январе через псковскую границу

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Почти 10 миллионов яиц ввезли в Россию через границу с Белоруссией в Псковской области в январе. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Управлении Россельхознадзора по Псковской области.

Помимо этого, в январе сотрудники управления проконтролировали ввоз более 17 тысяч тонн продукции животного происхождения и кормов.

Больше всего было ввезено молока и молочной продукции (более 8 тысяч тонн), мяса и мясной продукции (4,7 тысячи тонн), рыбы и рыбопродукции (2,7 тысячи тонн), кормов и кормовых добавок (1,3 тысячи тонн), готовой продукции (208,5 тонны)и пищевых куриных яиц (9,8 миллионов штук).