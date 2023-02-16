200 подростков станут участниками слёта «Курган Дружбы» в Себежском районе

Фото: председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой

200 подростков из России и Белоруссии примут участие в военно-патриотическом слёте «Курган Дружбы». Об этом в своём Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Этим летом в Себежском районе произойдёт погружение в историко-культурную среду героического прошлого России и Белоруссии», — подчеркнула она. Под руководством экспертов молодежь в возрасте от 14 до 18 лет из двух братских стран подготовят к реализации творческие и исследовательские проекты, которые презентуют 2 июля на встрече «Курган Дружбы».

Ребята обратятся к истории Великой Отечественной войны, поставят театрализованное представление «Себежский рубеж», которое увидят все участники мероприятия. В рамках творческой лаборатории участники слёта познакомятся с основами военной службы, поисковой вахтой, архивоведением и археологией, а также создадут реконструкцию партизанского лагеря, в котором продемонстририруют, как партизаны хранили боеприпасы, готовили пищу, лечили раненых и даже печатали газеты и листовки.

«Вместе мы делаем большое дело сохранения памяти и достоверной информации о Великой Победе!» — зарезюмировала Ольга Тимофеева.