В Псковской области увеличилось число браков и разводов

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Число браков и разводов выросло в Псковской области в прошлом году. Об этом сообщает Псковстат.

В 2022 году в органах ЗАГС зарегистрировано 4 659 браков, отмечается, что это на 987 случаев больше, чем в 2021 году. Однако при этом расторгнуто 2 972 брака, это на 26 случаев больше. Отметим, что на 1000 браков в прошлом году в области приходилось 638 разводов.

Численность населения Псковской области, предварительно, на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года) составила 587,5 тысяч человек и уменьшилась за 2022 год на 9,4 тысяс человек (на 1,5%). Доля горожан составила 70,9% (416,4 тысяч человек).

Специалисты отмечают, что уменьшение численности населения обусловлено естественной убылью, которая, по предварительным данным, составила 6,5 тысяч человек, а также миграционной убылью (2,9 тыс. человек).

В январе-декабре прошлого года в регионе родились 4 338 детей. Общий коэффициент рождаемости составил 7,1 родившихся в расчете на 1000 человек населения и уменьшился по сравнению с январем-декабрем 2021 года на 13,4%.

В январе-декабре 2022 года умерли 10 853 человека. Общий коэффициент смертности составил 17,8 умерших на 1000 человек населения и уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 18,3%.