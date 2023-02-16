Участнику спецоперации родом из Великих Лук вручили медаль «За отвагу»

Фото: великолукская газета «Наш путь»

Военнослужащий из Великолукского района, который принимал участие в спецоперации на Украине награжден медалью «За отвагу». Об этом сообщает великолукская газета «Наш путь».

В семейной обстановке медаль вручили представители воинской части и советник главы Великолукского района Александр Смирнов. На данный момент герой Никита Т. находится на реабилитации после ранения. Однако, когда полностью поправится, боец твёрдо намерен вернуться обратно на защиту Родины.

«Гордимся героем, который отважно защищает нашу землю от врага!», — отметили в редакции. Напомним, ранее медаль «За отвагу» получил 19-летний житель Порховского района.