В Пскове на неделю частично приостановили движение по улице Леона Поземского

.

Движение транспорта ограничено в проезде у дома №124 по улице Леона Поземского в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

С 16 по 22 февраля в городе закрывается движение автотранспорта по одной полосе проезжей части проезда в районе дома № 124 по улице Леона Поземского (при движении от здания № 126 в сторону улицы Леона Поземского). Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

«При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», — отметили в администрации.