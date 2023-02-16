Тройное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Великих Луках

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка»

Столкновение трех транспортных средств произошло в Великих Луках на пересечении улиц Михаила Глинки и Дружбы. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

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Автомобиль Renault Megane, фургон Peugeot Boxer (маршрутный автобус) и автомобиль Renault Kaptur столкнулись у дома № 45. По словам очевидцев, водитель Renault Kaptur выполняя поворот, не пропустила движущегося прямо водителя Renault Megane, в результате чего произошло столкновение. Затем Renault Megane врезался в стоящую на обочине маршрутку.

Отмечается, что пострадавших в результате ДТП нет. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.