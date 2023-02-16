Псковская область планирует закупить новые автобусы

.

Закупка новых автобусов для жителей Псковской области планируется в этом году. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь».

«В автопарке есть некритический износ, норматив — не старше десяти лет, но сейчас достаточно много единиц техники служат уже 12-13 лет, поэтому обновление требуется. Необходимо обновить от 100 до 200 автобусов разных классов», — подчеркнул гость эфира.

В текущем году, по словам спикера, будут закуплены минимум три автобуса разных классов, в том числе туристические. На данный момент по вопросу покупки общественного транспорта ведётся работа с федеральным центром. Кроме трёх автобусов, регион планирует закупить ещё около десяти единиц транспорта.