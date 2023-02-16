Псковская область стала лидером по производству свинины в СЗФО

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По производству свинины на душу населения Псковская область занимает первое место в СЗФО и третье место в России. Об этом сообщает Псковстат.

Однако, как отмечают специалисты, производство продукции сельского хозяйства в Псковской области относительно 2021 года уменьшилось на 8%. Соответственно сократилось и производство продукции животноводства на 10%. Отмечается, что на продукцию животноводства приходится 79% общего выпуска продукции сельского хозяйства.

В прошлом году в хозяйствах всех категорий Псковской области произведено: скота и птицы на убой (в живом весе) – 307 тысяч тонн (на 14,6% меньше, чем в предыдущем году), из которых мяса свиней составляет 273 тысяч тонн (на 16,3% меньше); молока – 209 тысяч тонн (на 2,3% больше), яиц – 78 миллионов штук (на 7% меньше). Прирост производства молока обеспечили сельскохозяйственные организации, эта категория в хозяйстве составляет 82%.

По предварительным данным, в 2022 году в Псковской области собрано: зерна – 170 тысяч тонн (на 15,5% больше, чем в предыдущем году), картофеля – 122 тысяч тонн (на 7,7% больше), овощей (открытого и защищенного грунта) – 32 тысяч тонн (на 6,3% больше).

Главными производителями зерна остаются сельскохозяйственные организации, их доля в производстве зерна составила 95%. А вот производство картофеля и овощей традиционно сосредоточено в основном в хозяйствах населения, они вырастили 51% общего сбора картофеля и 56% овощей открытого грунта.