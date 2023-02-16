Студенты великолукского колледжа защитили проекты по теме БПЛА

Проекты по теме БПЛА представили студенты великолукского колледжа

Обучающиеся Великолукского механико-технологического колледжа успешно защитили проекты по беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В ходе мероприятия было представлено несколько тем. Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военных целях:

— концепция «Разведывательный дрон для повышения обороноспособности нашей страны»;

— концепция «БПЛА для ведения разведывательной деятельности и помощи в корректировке артиллерийского огня»;

Использование БПЛА в сельском хозяйстве:

— концепция «Мониторинг полей в реальном времени. Обработка полей от вредителей и сорных растений»;

— концепция «Облегчение труда и уменьшение затрат на выращивание сельскохозяйственных культур».

Отмечается, что комиссия высоко оценила проделанную студентами работу. Все обучающиеся успешно защитили свои проекты в виде презентаций и получили именные сертификаты. Отметим, что обучал студентов педагог дополнительного образования направления «Аэро» Игорь Бизюлёв.