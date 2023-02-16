Изменился срок ограничения движения на улице Леона Поземского в Пскове

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Движение на улице Леона Поземского в Пскове будет перекрыто до 24 февраля. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничение продлеваются в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей газоснабжения. Движение будет перекрыто по одной полосе проезжей части улицы Леона Поземского, в районе дома № 87 (при движении от улицы Ипподромной в сторону переулка Птичий), вплоть до 24 февраля.

Ранее сообщалось, что с 16 по 22 февраля ограничивается движение по одной полосе проезжей части проезда в районе дома № 124 по улице Леона Поземского (при движении от здания № 126 в сторону улицы Леона Поземского).

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть данную информацию при планировании Ваших поездок. Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», — отметили в администрации.