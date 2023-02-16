Псковская область получила 195 миллионов в рамках нацпроекта «Образование»

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Итоги 2022 года и новые задачи обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с временно исполняющей обязанности начальника управления общественных проектов и молодежной политики Кристиной Лунёвой. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Всего 127 миллионов рублей смогли привлечь НКО и физлица в регион при поддержке управления в 2022 году, в частности почти 10 миллионов — по результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов. «Поручил и дальше оказывать НКО всю необходимую поддержку в части подготовки заявок на конкурсы», — написал Михаил Ведерников в своем сообщении.

По словам главы региона, в области проводится масштабная патриотическая работа, в которой участвует почти 40 тысяч человек. Михаил Ведерников отметил, что самыми крупными событиями в этой сфере стали Международный форум «Мы помним» и проект «Без срока давности».

«Один из приоритетов этого года – реализация программы "Регион для молодых"», — заявил губернатор. Отметим, что в рамках нацпроекта «Образование» регион получил 195 миллионов рублей. На эти деньги обустроят областной дом молодежи, проведут молодежные мероприятия и образовательные семинары. «Особое внимание будем уделять развитию Всероссийского "Движения первых", в том числе открытию первичных отделений в муниципалитетах», — отметил Михаил Ведерников.